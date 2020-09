Yates behoudt gele trui, tijdverlies Dumoulin

De Britse wielrenner Adam Yates heeft zijn gele trui behouden in de eerste Pyreneeënrit van deze Tour de France. De Sloveen Primoz Roglic zette in de laatste beklimming de aanval in, na voorwerk van Tom Dumoulin. Die inspanning kostte de Limburger zijn plaats in de groep klassementsmannen. De ritzege was voor de Fransman Nans Peters.

Roglic finishte in een groep met onder anderen de Colombianen Egan Bernal en Nairo Quintana, op 6.40 van de ritwinnaar. Dumoulin moest zijn werk bekopen en verloor meer dan 2 minuten op de groep met Roglic, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma.