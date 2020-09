Yates slaat in Pyreneeën eerste aanval op gele trui af

De Britse wielrenner Adam Yates heeft in de eerste rit door de Pyreneeën een aanval op zijn gele trui afgeslagen. “Het was een hele zware dag, maar ik ben erg blij”, zei de kopman van Mitchelton-Scott aan de finish in Loudenvielle. “Ik denk dat iedereen vandaag aan zijn limiet zat. We zijn er goed doorheen gekomen.”

Yates moest op de laatste klim, de Col de Peyresourde, lossen uit de groep met favorieten. In tegenstelling tot Tom Dumoulin wist de 28-jarige Engelsman zich echter terug te knokken. Ruim 6,5 minuut na de Franse ritwinnaar Nans Peters kwam Yates in gezelschap van onder anderen Primoz Roglic, Egan Bernal, Nairo Quintana en Mikel Landa over de finish. De geletruidrager heeft in het algemeen klassement 3 seconden voorsprong op Roglic, de Sloveen die na het wegvallen van Dumoulin uit de top 10 van het klassement nu de onbetwiste kopman van Jumbo-Visma is.

“Morgen is een soortgelijke etappe en daarna hebben we een rustdag. Hopelijk hebben we het geel dan nog steeds in bezit”, zei Yates.