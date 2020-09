Atlete Schippers wint 100 meter in Polen

Atlete Dafne Schippers heeft tijdens wedstrijden voor de Continental Tour Gold in Polen de 100 meter gewonnen. De 28-jarige sprintster uit Utrecht zegevierde met een tijd van 11,29 seconden. De Poolse Ewa Swoboda finishte als tweede in 11,34. De Zwitserse Ajla Del-Ponte eindigde als derde in 11,35.

Schippers meldde zich vorig weekeinde bij de NK atletiek uit voorzorg af voor de finale van de 200 meter wegens aanhoudende rugklachten. Ze wilde zich in Utrecht niet forceren in verband met de grotere wedstrijden die ze dit jaar nog wil afwerken.

Nadine Visser eindigde in Chorzow als tweede op de 100 meter horden in 12,95. De Wit-Russische Elvira Herman zegevierde in 12,87. Eefje Boons finishte als zesde in 13,53.

Jochem Dobber liep op de 400 meter de tweede tijd: 45,78. Daarmee bleef de Nederlandse kampioen net boven zijn persoonlijke record van 45,68. Tony van Diepen finishte als derde in 45,84. De winst was voor de Pool Karol Zalewski, die een tijd van 45,74 seconden op de klokken bracht.

Lieke Klaver eindigde als tweede op de 400 meter. Ze finishte in een tijd van 51,61. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic won in 51,33.

Voormalig wereldkampioen Johannes Vetter maakte grote indruk bij het speerwerpen. De 27-jarige Duitser kwam tot een afstand van 97,76 meter. Dat was de op één na beste prestatie ooit. Alleen de Tsjech Jan Zelezny reikte ooit verder: 98,48 meter in 1996.