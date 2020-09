Coureur Frijns tweede in tweede DTM-race Assen

Autocoureur Robin Frijns heeft zijn eerste zege in de DTM-klasse een dag later niet kunnen vervolgen met een tweede overwinning. De 29-jarige coureur leek even op weg de tweede zege, maar moest op het natte circuit van Assen genoegen nemen met de tweede plaats achter de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde. De Zwitser Nico Müller eindigde als derde.

Frijns boekte zaterdag zijn eerste zege in het Duitse toerwagenkampioenschap. De coureur had in de voorgaande drie raceweekenden al meerdere podiumplaatsen veroverd. De 29-jarige coureur maakt deel uit van het het fabrieksteam van Audi.

In het klassement van het DTM-kampioenschap neemt Frijns de tweede plek in achter de Zwitser Müller. De Limburger heeft 138 punten. Müller heeft er 164.