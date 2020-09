Djokovic gediskwalificeerd wegens wangedrag op US Open

Voor tennisser Novak Djokovic is op dramatische wijze een einde gekomen aan de US Open in New York. De nummer 1 van de wereld werd in de eerste set van zijn partij in de vierde ronde tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta gediskwalificeerd wegens wangedrag op de baan.

Djokovic raakte uit pure frustratie met een wilde slag een lijnrechter in het gezicht nadat hij zijn service had ingeleverd. Daarmee kwam de drievoudige kampioen in New York op een achterstand van 5-6. Een game eerder had hij drie setpoints laten liggen. Mede daardoor was Djokovic extra boos op zichzelf toen hij daarna ook nog zijn service inleverde.

De vrouwelijke official ging nadat ze was geraakt door de klap van Djokovic met een gil tegen de grond. Daarop werd de partij stilgelegd. Na een minutenlang oponthoud kwam het unieke oordeel van de hoofdarbiter: uitsluiting Djokovic.