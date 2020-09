Drama voor Ferrari duurt ook voort op Monza

Voor de renstal van Ferrari duurt het drama voorlopig voort. Het beroemde Formule 1-team maakt een uitermate slecht seizoen door en kan niet meestrijden op de voorste plekken. In de Grote Prijs van Italië was het snel klaar voor Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

De Duitser Vettel, die aan zijn laatste seizoen in de rode Italiaanse racewagen bezig is, moest in de zesde ronde opgeven met een kapotte remleiding. De Monegask Leclerc crashte in de 25e ronde hard in de laatste bocht van het circuit, de Parabolica.

Na de crash van de Ferrari werd de race tijdelijk stilgelegd. Max Verstappen, die ten tijde van de crash van Leclerc op de zevende positie lag, was na een pitstop teruggevallen naar de 13e plaats, maar had daarna weer twee posities gewonnen. Verstappen start ook vanaf de elfde plaats bij de herstart.

Lewis Hamilton, de leider in de race, heeft wegens een pitstop toen dat niet mocht een stop-and-go straf van 10 seconden gekregen. Daarvoor moet hij na de herstart van de race binnen drie ronden binnenkomen.