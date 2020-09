Dumoulin: eerste Pyreneeënrit was goede les

Het optreden van Tom Dumoulin in de achtste etappe van de Tour de France riep vele vragen op. De Limburger had zich zaterdag op de laatste klim op kop van de groep favorieten geplaatst met als doel zijn medekopman Primoz Roglic te helpen. Maar de uitkomst was dat hij zelf en zijn ploeggenoot George Bennett achterop raakten en de Sloveen voorin alleen kwam te zitten. Zonder veel schade uiteindelijk. “We hadden liever een andere uitkomst gehad, dat ik ook nog hoog in het klassement zou staan”, vertelde Dumoulin een dag later voor de start van de negende rit in Pau.

Dumoulin erkende nogmaals dat hij zichzelf niet sterk genoeg acht voor een hoofdrol in het klassement. “Ik kon gewoon niet mee, maar ik wilde ten minste laten zien dat ik hier ben om de Tour te winnen met het team. Dat ik hier niet rijd voor de BV Dumoulin, maar we verloren daardoor de controle. Het was een goede les.”

Het plan blijft bij Jumbo-Visma hetzelfde. Dumoulin: “Zoals de hele week willen we Primoz voorin houden en de kansen pakken als ze komen. Komen ze niet dan gaat het er alleen om Primoz te beschermen. Ik had graag zelf ook gereden voor de eindzege, maar dat is wellicht iets te veel gevraagd na die blessure van vorig jaar en de lange periode van herstel. Ik onderschat mezelf niet. Ik had het echt anders gedaan als ik geweten had dat ik met de besten mee had gekund.”