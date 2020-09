Dumoulin na machtsgreep Roglic: nu niet overmoedig worden

Wielrenner Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) reageerde na de negende etappe, waarin zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic de leiding in het klassement pakte, redelijk nuchter op het nieuwe succes in de Tour de France voor zijn team. “We hebben in elk geval het geel, maar we hadden ook wel heel graag de etappewinst gehad. Maar laten we niet overmoedig worden, we hebben hard gereden voor die gele trui. Dit was een mooie dag om het geel te pakken, denk ik, zo halverwege de Tour. Mooi dat het is gelukt”, zei hij tegen de NOS.

Dumoulin sprak van een groot gevecht in de Pyreneeën. “We hadden verwacht dat de ontsnapping voor de eerste belangrijke klim zou ontstaan, maar dat gebeurde niet. Daardoor was het de hele dag koers. Op die lange klim konden we controle houden, maar Hirschi was ontzettend sterk. Die reed weg op die klim en bouwde zijn voorsprong flink uit. Respect voor hem, ongelooflijk. We probeerden het gat zo klein mogelijk te houden en uiteindelijk is dat gelukt. Daardoor kon Primoz nog sprinten voor de overwinning, maar hij werd helaas net geklopt.” De Sloveen Tadej Pogacar won de rit.

Dumoulin eindigde zelf als zeventiende, op bijna een minuut van de winnaar. “Ik voelde me beter dan op zaterdag. Ik kom nog steeds wel wat tekort, natuurlijk. Het gaat ook niet in één dag helemaal omslaan, maar ik zat in elk geval weer met een beter gevoel op de fiets.”