Finnzeiler Heiner eindigt als vijfde op EK

Olympisch zeiler Nicholas Heiner is bij het Europees kampioenschap in de Finnklasse op de vijfde plek geëindigd. Hij was voor de kust van de Poolse havenstad Gdynia als zevende aan de slotdag begonnen. De Europese titel ging naar de Hongaar Zsombor Berecz, die de ervaren Engelsman Giles Scott voorbleef. De jonge Spanjaard Joan Cardona Méndez eindigde als derde.

Heiner sloot het EK met gemengde gevoelens af. “Het is mooi dat ik de week goed hebben kunnen afsluiten. Het was al met al een redelijk goede tweede helft van het toernooi. Ik had de week beter kunnen beginnen. In sommige races lag ik er goed bij in de top drie, maar dan verlies je kostbare plaatsen. In mijn kop zat het niet helemaal goed. Fysiek voelde ik me goed. Het is de mentale kant, de instelling waarmee je naar zo een toernooi gaat. Ik wilde later dit jaar pieken, maar het WK werd helaas afgelast. Dit EK kwam nu net wat te vroeg.”