Golfer Besseling gedeeld derde bij Andalucia Masters

Golfer Wil Besseling blijft op de Europese Tour verrassen. De 34-jarige Nederlander eindigde bij de Andalucia Masters in Zuid-Spanje op de gedeelde derde plaats. Na vier ronden kwam hij uit op een totaal van 288 slagen (+4). Alleen de Amerikaanse winnaar John Catlin (286) en de Duitse nummer 2 Martin Kaymer (287) deden het onder zware omstandigheden op Real Club Valderrama in het resort Sotogrande nog net iets beter.

Besseling evenaarde met zijn derde plek in Andalusiƫ zijn beste resultaat tot dusver op de Europese Tour. Hij eindigde begin december vorig jaar bij het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika eveneens op de (gedeelde) derde plaats. Ook in juli in Oostenrijk maakte hij indruk met de derde plek in de eindstand.

Besseling was als nummer 6 aan de laatste dag in Spanje begonnen. Hij liet twee bogeys en een birdie noteren. De andere vijftien holes speelde hij keurig par.

Joost Luiten kwam niet verder dan de 52e plek met een score van 298. “Het was helaas vooral een gevecht tegen mezelf hier. Bijna niets lukte”, mokte hij.