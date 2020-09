Mollema koestert zijn progressie in de Tour

Wielrenner Bauke Mollema was in de negende etappe van de Tour de France op de zesde plek de beste Nederlander. De coureur van Trek-Segafredo gaf 11 seconden toe op het kopgroepje van vijf man, met de Sloveen Tadej Pogacar als de beste sprinter. “Ik voelde me goed, zeker beter dan op zaterdag”, liet Mollema opgelucht weten.

“Het waren twee pittige ritjes in de Pyrenee├źn. Vandaag was echt lastig. Er werd vanaf het begin keihard gereden. Maar ik had een goede dag. Het was ook wat kouder, dat heb ik liever. Ik ben ook blij dat ik in dat groepje zat, al was het jammer dat we die mannen voorop net niet achterhaalden. Anders kun je nog meesprinten om de dagzege”, vertelde Mollema, die onder de indruk was van ritwinnaar Pogacar. “Hij rijdt de laatste dagen supersterk. Maar Parijs is nog ver, er kan nog veel gebeuren. Vandaag zakten er ook weer een paar mannen tussenuit. Ik heb wel het gevoel dat zoiets nog wat vaker gaat gebeuren in deze Tour.”

Mollema, de nummer 13 van het klassement op 2.31 van de nieuwe leider Primoz Roglic, hoopt dat hij zijn stijgende vorm kan vasthouden. “Ben ik de beste Nederlander? Dat zegt me niet zo veel. Ik sta liever een paar plaatsen hoger als tweede Nederlander. Het is jammer dat ik in die waaierrit een minuut verspeel. Maar ik ben op de goede weg. We hebben nog twee weken te gaan en als ik dit niveau weet vast te houden, kan ik misschien verder stijgen in het klassement.”