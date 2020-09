Nederlandse titel voor biljartster Klompenhouwer met gouden rand

Biljartster Therese Klompenhouwer heeft in Mariënberg in Overijssel haar dertiende Nederlandse titel veroverd in het driebanden. In de finale versloeg ze Karina Jetten met 30-24 in 25 beurten. Voor Klompenhouwer (37) was het een Nederlandse kampioenschap met een gouden rand. Het was haar 25e hoofdprijs in haar glanzende loopbaan: 4 wereldtitels, 8 Europese titels en 13 Nederlandse titels.

Klompenhouwer gunde zichzelf na haar gewonnen finale weinig tijd voor een feestje. “Ik vertrek nu met gierende banden naar huis, want mijn vader neemt afscheid van het café waar het voor mij met biljarten allemaal is begonnen”, liet ‘The Queen’ uit Nijkerk weten.