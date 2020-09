Ploegleider Zeeman: actie Dumoulin niet volgens plan

Tom Dumoulin werd zaterdag in de beklimming van de Col de Peyresourde opeens helper in plaats van de medekopman van Jumbo-Visma in de Tour de France. De Limburger leek met het werk dat hij voor Primoz Roglic leverde zijn eigen kansen op een goed klassement op te offeren. “Dit was niet het plan, maar vooral een samenloop van omstandigheden” , zei sportief directeur Merijn Zeeman zondag voor de start van de negende rit. “Het was goed bedoeld maar dat is niet altijd een goede raadgever.”

De Nederlandse ploeg wil het initiatief nemen in de bergen. “Onze kracht in de breedte benutten”, legde Zeeman uit. Maar Sepp Kuss was nog niet bekomen van zijn inspanningen in de waaierrit van vrijdag en George Bennett, een andere belangrijke kracht voor in de bergen, heeft nog enigszins last van een val op de openingsdag. Zeeman: “Daarom wilde Tom iets terugdoen voor de ploeg en niet alleen volgen. Het zegt veel over hem, maar het tempo van Tom deed hemzelf en ook George de das om.”

Dumoulin bereikte de finish ruim 2 minuten na de groep met Roglic.

Zeeman beaamt dat de kans groot is dat Dumoulin, wanneer hij op de Peyresourde niet lange tijd zo hard op kop had gesleurd, in de groep klassementsfavorieten was gefinisht. “Dat denk ik wel, ja. Hij gaf dat zelf ook aan: ik had kunnen finishen in die groep, maar ik kan de Tour niet winnen. Het was instinctief. Hij is de afgelopen weken eerlijk naar ons geweest. Tom zegt: ik voel me niet zodanig dat ik drie weken top ben en kan strijden met de klassementsrenners.”

Een tegenvaller wil Zeeman dat niet noemen. “We zitten in een proces wat al maanden duurt waarin Tom als medekopman naar voren is geschoven. Maar we moeten niet vergeten dat hij een moeilijke tijd achter de rug heeft.” Dumoulin had sinds zijn uitvallen in de Giro van vorig jaar slechts veertien koersdagen in de benen toen de Tour begon en reed in de zomer van 2018 voor het laatst een grote ronde (Tour) uit. Zeeman: “Tom zal de komende jaren nog zeker ook het leiderschap in een grote ronde op zich kunnen nemen, maar het kost wel tijd.”

Roglic, die zijn landgenoot en concurrent Tadej Pogacar wat tijd zag winnen, is gewoon goed, volgens Zeeman. “Maar wij hebben nooit gedacht dat hij als een soort alleenheerser in de Tour zou rijden. Het niveau is hoog. We moeten op ons allerbest presteren om het geel te kunnen pakken. En vergis je niet: wij zijn geen ploeg die de Tour al acht keer heeft gewonnen. We willen elke dag beter worden, dat is onze drive.”