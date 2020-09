Pogacar raakt in Tour helper Aru kwijt

De Italiaanse wielrenner Fabio Aru is in de negende etappe van de Tour de France afgestapt. Aru, in 2015 nog winnaar van de Ronde van Spanje, reed in de Pyreneeënrit al snel eenzaam ver achter het peloton. De renner van UAE Team Emirates had de afgelopen jaren vaak last van blessures aan rug en knie, maar was vol vertrouwen afgereisd naar de Tour.

Aru werd gezien als een van de belangrijke helpers van Tadej Pogacar, de Sloveense kopman van de ploeg. De 30-jarige Italiaan, ook al een keer tweede en derde in de Giro d’Italia, stond op de 29e plaats in het algemeen klassement, op meer dan een kwartier van leider Adam Yates.