Pogacar wil ‘grote dingen’ laten zien in Tour

Tadej Pogacar liet zondag weer eens zien wat voor talent hij is. De 21-jarige Sloveen won de negende etappe in de Tour de France, een Pyreneeënrit met finish bergaf in Laruns. “Ik weet niet hoe ik de sprint heb gewonnen, het gebeurde gewoon”, vertelde de renner van UAE Team Emirates, die in het klassement klom naar de zevende plaats. Pogacar heeft 44 seconden achterstand op de nieuwe leider, zijn landgenoot Primoz Roglic die als tweede finishte.

“We kunnen samen nog grote dingen laten zien”, sprak de ritwinnaar chauvinistisch. “Ik heb in de slotfase geprobeerd nog wat seconden te pakken op mijn concurrenten, maar met 10 seconden bonificatie voor de ritwinst ben ik natuurlijk ook heel tevreden.”

Pogacar verloor vrijdag in de waaieretappe naar Lavaur meer dan een minuut op zijn concurrenten, maar pakte zaterdag in de eerste Pyreneeënrit al een deel terug. Op de openingsdag had zijn ploeg bovendien al de rit in Nice gewonnen dankzij de Noor Alexander Kristoff. “Uiteindelijk ben ik blij met de eerste week, al heb ik vrijdag een fout gemaakt. We winnen twee ritten, dus we mogen tevreden zijn”, aldus Pogacar.