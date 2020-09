Racing Point trekt beroepszaak over kopiëren onderdelen in

Racing Point gaat toch niet in beroep tegen de straf die vorige maand was opgelegd door de internationale autosportfederatie FIA. Het Formule 1-team kreeg een aftrek van 15 WK-punten en een boete van 400.000 euro.

De boete volgde na drie protesten van concurrent Renault. Racing Point zou de zogeheten ‘brake ducts’ (een remonderdeel) niet zelf hebben ontworpen, maar gekopieerd van de Mercedes die dat team vorig jaar gebruikte. Volgens de regels die dit jaar gelden, is dat verboden.

Meerdere teams dienden een protest in tegen Racing Point omdat ze de straf niet zwaar genoeg vonden. Racing Point tekende zelf ook bezwaar aan. Volgens Teambaas Otmar Szafnauer hadden zij niets fout gedaan.

“Alle partijen die bij het proces betrokken waren, hebben ingezien dat er onduidelijkheid was in de reglementen en dat we ze niet opzettelijk overtreden”, aldus Racing Point zondag voor de start van de Grote Prijs van Italië in de Formule 1. “Aangezien de onduidelijkheid rond de regels inmiddels is weggenomen, heeft Racing Point besloten in het bredere belang van de sport haar bezwaar in te trekken”, meldt het team.

De meeste teams die de straf te licht vonden zeiden eerder al ook niet meer in beroep te gaan. Alleen Ferrari heeft nog niet laten weten de zaak wel of niet voort te zetten.