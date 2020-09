Springruiter Van der Vleuten wint Grand Prix in Aken

Maikel van der Vleuten heeft de Grand Prix van Aken op zijn naam geschreven. De Nederlandse springruiter was met Beauville de snelste combinatie in de barrage. Hij verdiende 25.000 euro met zijn zege.

Achter Van der Vleuten eindigde de Zweed Henrik von Eckermann op Peter Pan als tweede. De Fransman Julien Epaillard belandde met Safar d’Auge op de derde plek.

Het springtoernooi werd vanwege de coronacrisis in het kleinere dressuurstadion van het befaamde paardensportcomplex in Aken afgewerkt. Er mochten dagelijks 300 bezoekers naar binnen.

Voor Van der Vleuten was het de vierde Grand Prix-zege na de coronastop. Hij won eerder met Dana Blue twee keer in Saint-Tropez en met Beauville was Van der Vleuten anderhalve week geleden de winnaar in Lier.

Liefst 21 combinaties hadden zich in Aken voor de barrage van de Grand Prix geplaatst. In de finale bleven zeven ruiters foutloos. Met een tijd van 44,77 seconden was Van der Vleuten de snelste.