Vijf beklimmingen scheiden Tourpeloton van eerste rustdag

Nog 153 kilometer scheiden het Tourpeloton zondag van de eerste rustdag in deze Ronde van Frankrijk. In de tweede en laatste Pyreneeënrit liggen vijf beklimmingen, waarvan er twee zijn ingedeeld in de eerste categorie. Op de Col de Marie Blanque, een van die twee, zijn 18 kilometer voor de finish nog bonificatieseconden te verdienen. Daarna gaat het bergaf naar Laruns. De gele trui zit nog steeds om de schouders van de Brit Adam Yates. De beklimming van de eerste zware col, de Col de la Hourcère, begint na een kleine 60 kilometer.

Startplaats Pau is voor de 72e keer in het routeschema opgenomen. Laruns ontvangt de Tour-renners voor de derde keer. In 2018 won de Sloveen Primoz Roglic er een zware bergrit net voor de Brit Geraint Thomas, de Tourwinnaar van dat jaar.

De officiële start van de rit is rond 12.35 uur, rond half 5 worden de renners in Laruns verwacht.