Coates: Spelen gaan door, met of zonder Covid-19

De Olympische Spelen van Tokio gaan volgend jaar sowieso door, ook als het coronavirus dan nog steeds rondwaart over de wereld. Dat is de stellige overtuiging van John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en ook hoofd van de coördinatiecommissie voor de Spelen van Tokio. “De Spelen gaan door, met of zonder Covid. Ze zullen op 23 juli volgend jaar starten”, zei Coates in een telefonisch interview met het Franse persbureau AFP.

In mei zag de 70-jarige Australiër het nog somber in. Coates zei toen: “We hebben echt een probleem, want er komen sporters uit 206 landen naar de Spelen. We moeten ervan uitgaan dat er tegen die tijd nog geen vaccin is. Of in ieder geval niet genoeg om met de hele wereld te delen.”

Nu is Coates heel wat positiever gestemd. “De Japanners zien het als de Spelen van de reconstructie, na de verwoestende tsunami in 2011. Het worden nu ook heel erg de Spelen die het coronavirus hebben verslagen, het licht aan het einde van de tunnel”, aldus de Australiër.

Het is nog onduidelijk hoe het mondiale sportevenement eruit komt te zien. De Japanners hopen naast de sporters ook fans te kunnen verwelkomen, maar de kans bestaat ook dat het Spelen zonder publiek worden. Japan stelt strenge eisen aan buitenlanders die het land in willen komen.