Dumoulin: persoonlijk had ik er meer van gehoopt

De laatste twee weken van de Tour de France staan voor Tom Dumoulin in het teken van het verdedigen van de gele leiderstrui van ploeggenoot Primoz Roglic. Daar is de Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma teleurgesteld over. “Als ploeg doen we het geweldig. Persoonlijk had ik er meer van gehoopt. Maar of ik dat na zo’n lange periode niet actief te zijn geweest ook mocht verwachten, dat weet ik niet. Ik ging er open in. Het was voor mij balen dat het qua prestaties afgelopen weekeinde in de Pyreneeën tegenviel”, zei Dumoulin maandag tijdens de rustdag in La Rochelle. “Ik weet dat het niet elke wedstrijd feest is, maar ik had toch gehoopt mee te kunnen doen voor de overwinning.”

Dumoulin heeft van de ploegleiding nu een duidelijke taak meegekregen. “Nu word ik de laatste man voor Primoz. Met als rol om volle bak door te rijden tot de finish. We hopen de gele trui naar Parijs te brengen. Het is niet de bedoeling op kop te rijden en me dan uiteindelijk terug te laten vallen en 20 minuten later aan te komen”, legt hij uit. “Misschien kan ik een keer meesluipen in een ontsnapping. Dat andere renners uit het klassement achter mij aan moeten rijden. Maar ik denk dat die kans vrij klein is dat dat een keer het beste plan is de komende weken. Ze zullen vooral in het teken staan van het verdedigen van de gele trui.”