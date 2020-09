Gasly voelt zich klaar voor tweede kans bij Red Bull

Pierre Gasly denkt dat hij klaar is voor een terugkeer bij de Red Bull-renstal van Max Verstappen. De 24-jarige Fransman reed vorig jaar al voor het Oostenrijkse topteam in de Formule 1, maar werd na twaalf races teruggestuurd naar ‘zusterteam’ Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri. “Ik denk dat ik er klaar voor ben”, zei Gasly toen hij na de door hem gewonnen Grote Prijs van Italië de vraag kreeg of hij in 2021 wil terugkeren bij Red Bull. “Maar het is niet aan mij om dat te beslissen.”

Helmut Marko, de topadviseur bij Red Bull, wil niets loslaten over een mogelijke tweede kans voor Gasly naast Verstappen. “Gasly staat bij ons onder contract en zit op dit moment bij AlphaTauri. Hij doet het geweldig. We hebben ook daar een teamleider nodig”, zei Marko.

Gasly, afkomstig uit het opleidingsprogramma van Red Bull, werd vorig jaar overklast door Verstappen. De teamleiding besloot daarop de Fransman te wisselen met Alexander Albon. Ook de Thai slaagt er echter niet in om Verstappen bij te houden. Al wekenlang wordt gespeculeerd over een vertrek van Albon bij Red Bull.

Gasly bewees zondag op Monza dat hij wel degelijk talent heeft. De Fransman hield in de chaotische race zijn hoofd koel en bezorgde zichzelf en AlphaTauri de eerste zege in de Formule 1. Twaalf jaar geleden had Toro Rosso met Sebastian Vettel ook al gewonnen op Monza.

Gasly sierde maandag de voorpagina van de Franse krant L’Équipe. De eerste Franse winnaar in de Formule 1 sinds Olivier Panis in 1996 behaalde eind vorig seizoen in dienst van Toro Rosso zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, door in Brazilië tweede te worden achter Verstappen. “Ik denk dat al die sterke resultaten beloond moeten worden, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren”, zei Gasly na zijn zege op Monza.