Gilbert kijkt weer vooruit na val in Tour

Na zijn val in de eerste etappe en vertrek uit de Ronde van Frankrijk zit Philippe Gilbert weer op de fiets. De wielrenner van Lotto Soudal is in relatieve rust begonnen zijn conditie weer op te bouwen. Zaterdag voor een rit van 1,5 uur, zondag deed hij een trainingstocht van bijna 3 uur. “Ik bekijk per dag hoe het ervoor staat”, aldus de Belg.

Gilbert liep een gebroken knieschijf op, maar de breuk is minder erg dan twee jaar geleden toen hij tijdens de Tour in een ravijn viel. “Het gaat om een verticale breuk, minder erg dan in 2018. Ik kan hiermee fietsen en dat doe ik ook. Ik doe het nu rustig aan, maar heb weinig pijn. Het doel is nu om dit uit te bouwen tot ritten van 5, 6 uur. Als dat lukt, kan ik voorzichtig weer aan wedstrijden gaan denken.”

De teleurstelling heeft hij inmiddels verwerkt. “Uiteraard was ik ontgoocheld dat mijn Tour er zo snel op zat. Het is al een speciaal jaar, met alles rond Covid. We moesten lang wachten voordat er weer wedstrijden waren. Ik ging met vertrouwen naar de Ronde van Frankrijk en dan eindigt die na 100 kilometer. Dat is vervelend, maar je moet vooruitkijken.”