Golfer Johnson op weg naar de jackpot in Atlanta

De Amerikaanse golfer Dustin Johnson is op weg naar de jackpot. De nummer 1 van de wereld verstevigde in de derde ronde zijn leidende positie in het Tour Championship, het slottoernooi voor de dertig beste spelers dit seizoen in de PGA Tour. Johnson begint met vijf slagen voorsprong aan de laatste ronde, waarin hij de hoofdprijs van 15 miljoen dollar (omgerekend zo’n 12,5 miljoen euro) kan binnenhalen.

“Ik heb mijn lot in eigen handen”, zei de Amerikaan, die eind vorige maand al The Northern Trust won, het eerste toernooi uit de play-offs om de FedEx Cup. Johnson eindigde daarna als tweede op het BMW Championship. Hij moest het daar in een play-off om de eindzege afleggen tegen de Spanjaard Jon Rahm.

Op het Tour Championship ging Johnson zondag rond in 64 slagen, zeven onder par. Hij heeft vijf slagen voorsprong op zijn landgenoten Xander Schauffele en Justin Thomas. Rahm staat op de vierde plek met zes slagen achterstand. “Ik heb veel vertrouwen in mijn spel”, zei Johnson. “Ik kijk uit naar de laatste ronde. Als ik dan ook zo speel, dan komt het goed.”