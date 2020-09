Haase: ongelukkig van Djokovic maar de supervisor had geen keuze

Robin Haase noemt de diskwalificatie van Novak Djokovic ongelukkig, maar wel terecht. “Het was nog een heel lange discussie met de supervisor, maar volgens mij had het heel snel bepaald kunnen worden”, aldus de 33-jarige tennisser uit Den Haag. Djokovic raakte in zijn vierderondepartij van de US Open tegen Pablo Carreño Busta een lijnrechter, toen hij na gameverlies een bal weg sloeg.

De nummer 2 van Nederland zat niet voor de televisie, maar schakelde in toen hij door anderen op het incident werd geattendeerd. “Het is hartstikke stom en dom. Maar als hij de bal 20 centimeter naar links of rechts had geslagen, dan was hij geschrokken en had hij ‘sorry’ gezegd. Misschien was het dan niet eens tot een waarschuwing gekomen. Hetzelfde geldt voor als hij de bal naar de overkant of laag over de grond had geslagen.”

Volgens Haase was er bij Djokovic geen sprake van agressie. “Niet nadenkend slaat hij de bal naar achteren, normaal doe je dat richting een van de ballenkinderen. Maar nu raak je de lijnrechter heel ‘lelijk’ en dan is er maar één straf mogelijk. De supervisor had geen keuze.”

Haase maakte zelf nooit een soortgelijk moment mee. “Mijn waarschuwingen zijn op één hand te tellen en ik ben nooit gediskwalificeerd. Maar we hebben het wel eens eerder gezien, met als meest bekende voorbeelden die van Denis Shapovalov en David Nalbandian.” Shapovalov raakte in 2017 in de Daviscup de scheidsrechter, Nalbandian verwondde in 2012 op het grastoernooi van Queen’s een lijnrechter met een trap.

Haase heeft Djokovic geen berichtje gestuurd na het opmerkelijke voorval. “Bij sommige spelers zou je dat misschien wel doen, maar Djokovic heb ik zeker geen bericht gestuurd.”

Momenteel bereidt Haase zich voor op het kwalificatietoernooi van Roland Garros. Aanvankelijk wilde hij volgende week in actie komen in het dubbelspel van het masterstoernooi van Rome, maar daar besloot hij van af te zien. Haase: “Ik kan nog één of twee toernooien spelen dit jaar en dan houdt het op. Ja, het verlangen naar de oude tijd is groot.”