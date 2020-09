Pogacar wil naar het podium rijden in Tour de France

Tadej Pogacar was in de Ronde van Frankrijk de winnaar van het afgelopen weekeinde in de Pyreneeën. Niet alleen pakte de Sloveense coureur van UAE Team Emirates zaterdag 40 seconden tijd terug op de andere favorieten, hij won een dag later ook de negende etappe voor zijn landgenoot Primoz Roglic, de nieuwe klassementsleider.

Dankzij het geslaagde tweeluik klom Pogacar naar de zevende plaats, op 44 seconden van Roglic. Maar het 21-jarige talent wil meer. “Als ik deze benen kan houden, wil ik een gooi doen naar het podium in Parijs”, sprak hij zelfverzekerd op de rustdag. “Ik moet nog wat achterstand inhalen, maar ik moet erin geloven.”

Hoewel hij debuteert in de Tour, lijkt de nummer 3 van de Vuelta van 2019 weinig last van zenuwen te hebben. Hij is een koele kikker, zoals prestatiemanager Allan Peiper eerder al zei.

“Wat de moeilijkheidsgraad betreft, zijn de Vuelta en de Tour gelijkwaardig”, oordeelde hij. “Deze Tour lijkt me niet zwaarder. Alleen is er in de Tour meer stress en chaos in de laatste kilometers. Dat voel je wel. Ik moet mijn ouders bedanken dat ze me zo goed hebben opgevoed. Ik ga goed met stress om. Ik probeer het altijd simpel te houden. Wat moet zijn, moet zijn. Ook mijn ouders blijven in alle omstandigheden altijd kalm. Het zal aangeboren zijn en dat is wel fijn om die eigenschap te hebben.”

Pogacar liet zich niet verleiden tot uitspraken over zijn mogelijke kansen op het geel. Is hij mentaal al wel in staat om zijn landgenoot en vriend Roglic te verslaan?, zo luidde een vraag. “We hebben heel veel respect voor elkaar en we kunnen het goed met elkaar vinden, in en buiten de koers, maar in de wedstrijd zelf zijn we vijanden van elkaar. Ik zal in de koers niet wachten op hem en omgekeerd. Hij koerst voor zijn team en ik voor het mijne.”