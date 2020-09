Rust en coronatests voor de renners op rustdag in Tour

De renners in de Tour hebben zich zondagavond met de teambussen laten verplaatsen vanuit de Pyreneeën naar de Franse westkust. In en rond La Rochelle mogen ze op de eerste rustdag een dagje bijkomen van de inspanningen die zij in de eerste week van de Tour de France hebben geleverd. Wel moeten renners en stafleden een coronatest ondergaan. De gele trui is sinds zondag in bezit van Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Het is normaal gesproken ook een dag ook waarop in persconferenties wordt teruggekeken en vooruitgeblikt. Vanwege de coronamaatregelen zal dat slechts op beperkte schaal gebeuren.

Dinsdag gaat de Tour verder met de tiende etappe, een vlakke rit van het schiereiland Île d’Oléron naar Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, eveneens een schiereiland. De rit is vlak, terwijl de kustwind een rol kan spelen.