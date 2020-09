Serena Williams wint in New York nu wel van Sakkari

Tennisster Serena Williams heeft zich bij de US Open in New York moeizaam geplaatst voor de kwartfinales. De 38-jarige Amerikaanse had heel wat te stellen met de dertien jaar jongere Griekse Maria Sakkari. Na 2 uur en 27 minuten serveerde de zesvoudige kampioene het duel uit: 6-3 6-7 (6) 6-3.

Williams had in de eerste set aan een break in de zesde game voldoende voor de winst. De tweede set ging lange tijd gelijk op. Bij een stand van 6-5 liet Sakkari op de service van Williams eerst nog twee setpunten liggen. In de tiebreak benutte ze uiteindelijk haar vijfde setpunt.

In de derde set nam Sakkari een snelle voorsprong van 2-0, maar Williams knokte terug. In de achtste game leverde de Griekse opnieuw haar service in waarna de als derde geplaatste routinier de winst veiligstelde op haar tweede wedstrijdpunt.

Williams aast in New York op haar 24e grandslamtitel. Daarmee zou ze het record evenaren van de Australische tennislegende Margaret Court. Tegen Sakkari had ze nog wat goed te maken. Bij het toernooi van Cincinnati, dat eind vorige maand op Flushing Meadows werd gehouden vanwege de coronacrisis, versloeg de nummer 22 van de wereld Williams in de derde ronde in drie sets.

Williams won haar laatste major in 2017 in Melbourne. Daarna werd ze moeder. Sinds haar terugkeer in het WTA-circuit haalde ze vier keer de finale van een grandslam. Haar 24e triomf laat echter nog steeds op zich wachten.

Williams speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen de Française Alizé Cornet en de Bulgaarse Tsvetana Pironkova.