Sunweb blijft jagen op ritzege in Tour de France

De beoogde ritzege is nog niet binnen, maar toch kijkt wielerploeg Sunweb op de eerste rustdag tevreden terug op het eerste deel van de Tour de France. Na negen dagen staat de teller van de ploeg op twee tweede en twee derde plaatsen, behaald door Marc Hirschi en Cees Bol. “We waren er al een paar keer dichtbij”, zegt ploegleider Marc Reef. “Hopelijk graaien we ook eens die overwinning mee.”

Team Sunweb arriveerde zondag aan het einde van de avond na een lange busreis in de West-Franse plaats Rochefort. Daar gebruikt de ploeg de rustdag om de batterijen opnieuw op te laden en even terug te blikken op een goede eerste week, met vier mooie ereplaatsen en de ontbolstering van de Nederlandse sprinter Cees Bol (25) en de sterke Zwitser Marc Hirschi (22). Reef ziet nog wel enkele sprintkansen. “Het hangt een beetje af van de weersvoorspellingen, maar ik vermoed dat we in de tiende etappe mogelijk kunnen sprinten. Ook rit 11, 19 en dan Parijs bieden kansen.”

De Tour van Sunweb is voorlopig meer dan geslaagd. Bol nestelde zich tussen de grote sprinters, Hirschi etaleerde zijn talent. In Nice was alleen Julian Alaphilippe sneller, in de Pyreneeënrit van zondag naar Laruns reed de Zwitser urenlang solo aan kop. In de sprint om de ritzege werd Hirschi geklopt door de Sloveense toppers Tadej Pogacar en Primoz Roglic. “Marc is een echte winnaar”, aldus Reef. “Hij weet wat hij wil, is koers-slim, durft te gokken en die overwinning zal er wel eens komen.”

Vorig jaar moest Sunweb kort voor de Tour de plannen veranderen na het wegvallen van Tom Dumoulin, toen de kopman van de ploeg. Sunweb ging niet meer voor het klassement, maar voor ritzeges. Michael Matthews verzamelde heel wat ereplaatsen, maar de overwinning bleef uit. De Australiër kreeg dit jaar geen plek in de Tourploeg. Inmiddels is bekend dat Matthews na dit seizoen overstapt naar Mitchelton-Scott.

Bol mocht na het wegvallen van Dumoulin debuteren in de Tour van vorig jaar, met een achtste plek als beste resultaat. Reef: “Cees was er toen vooral bij om ervaring op te doen. Vorig jaar zette hij al enorme stappen en verdiende hij een kans in de Tour. De ervaring van toen heeft hem sterker gemaakt. We zijn hier ook echt met een sprinttrein om hem bij te staan en vooral in etappe vijf zag je toch dat we uitstekend werk verrichtten. Cees werd tot op 180 meter gebracht en reed daarna een sterke sprint.”

Bol werd daarin wel geklopt door Wout van Aert, de Belgische troef van Jumbo-Visma. “Als iemand beter is, moet je dat als team aanvaarden. We gaan gewoon blijven sprinten en dan volgt hopelijk die zege.”