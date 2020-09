Tennisser De Minaur bij laatste acht op US Open

Tennisser Alex de Minaur heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de laatste acht gehaald op een grandslamtoernooi. De 21-jarige Australiër was bij de US Open in de vierde ronde te sterk voor de Canadees Vasek Pospisil. De nummer 21 van de plaatsingslijst zegevierde na 2 uur en 17 minuten in drie sets: 7-6 (6) 6-3 6-2.

De Minaur strandde vorig jaar in New York in de vierde ronde. Hij speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de als tweede geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem en de Canadees Felix Auger-Aliassime.

De Minaur stuurde in de derde ronde de als elfde geplaatste Rus Karen Chatsjanov in vijf sets naar huis.