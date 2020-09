Tennisser Koolhof met Kroaat Mektic in halve finales US Open

De Nederlandse tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic de halve finales bereikt van de US Open. Het als achtste geplaatste koppel was in New York in twee sets te sterk voor het Belgische koppel Sander Gille/Joran Vliegen. Koolhof en Mektic stapten na 1 uur en 38 minuten als winnaars de baan af: 7-6 (6) 6-3.

In de halve eindstrijd fungeren de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury als tegenstanders. Zij zijn de nummers 3 van de plaatsingslijst.

Jean-Julien Rojer zit in New York ook nog in het dubbeltoernooi. De Nederlander komt met zijn Roemeense tennispartner Horia Tecau in de kwartfinales van het dubbelspel uit tegen Rohan Bopanna uit India en de Canadees Denis Shapovalov.

Er zijn in verband met het coronavirus slechts 32 koppels tot het dubbeltoernooi toegelaten, de helft van wat gangbaar is.