Tennisster Osaka soepel naar laatste acht US Open

Tennisster Naomi Osaka heeft op de US Open soepel de kwartfinales bereikt. De nummer 9 van de wereld, de hoogst geplaatste speelster die nog in het toernooi zit uit de bovenste helft van het speelschema, versloeg Anett Kontaveit uit Estland in de vierde ronde in twee sets: 6-3 6-4. De partij in het lege Arthur Ashe-stadion duurde 1 uur en 12 minuten.

Een vroege break in de eerste set en een late in de tweede waren voor Osaka voldoende om de partij binnen te halen. Zelf kwam de Japanse op haar eigen service geen enkele keer in de problemen. Osaka, twee jaar geleden winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi, neemt het in de kwartfinale op tegen Shelby Rogers. De Amerikaanse nummer 93 van de wereld verraste de als zesde geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechiƫ: 7-6 (5) 3-6 7-6 (6). Osaka en Rogers speelden drie keer eerder tegen elkaar, steeds won de Amerikaanse.

“Ik ga heel optimistisch die partij in, al zie ik mezelf wel als de underdog omdat ik nog nooit van haar heb gewonnen”, zei Osaka, een van de favorieten voor de eindzege in New York. “Ik ben gewoon blij dat ik hier ben.”