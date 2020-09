Wielrenner Kelderman voor 2 jaar naar Bora-hansgrohe

Wielrenner Wilco Kelderman rijdt de komende twee jaar voor Bora-hansgrohe. Het is de bedoeling dat hij vooral in de grote rondes gaat uitkomen, zo liet de Duitse ploeg weten. “Wilco heeft een enorme potentie”, zegt teammanager Ralph Denk. “Het is aan ons ervoor te zorgen dat hij dit de komende seizoenen in belangrijke wedstrijden kan bewijzen.”

“Ik verheug me op deze nieuwe samenwerking”, reageerde Kelderman. “Na gesprekken met de coaches en het management van Bora werd me duidelijk dat dit voor mij de ideale volgende stap is. Onder deze omstandigheden moet ik het beste in mij naar boven kunnen halen. Het is mooi dat mijn toekomst de komende jaren hier ligt.”

De 29-jarige renner van Team Sunweb begint voor het eerst aan een buitenlands avontuur, na negen jaar in dienst van ploegen waar vooral Nederlands de voertaal was. Kelderman begon in 2012 als WorldTour-coureur bij Rabobank, dat naderhand Blanco en Belkin werd. In 2015 en 2016 maakte hij deel uit van LottoNL-Jumbo.

Kelderman rijdt momenteel niet in de Ronde van Frankrijk, maar start maandag namens Sunweb in de Tirreno-Adriatico.