Wielrenner Trentin van CCC naar Team Emirates

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin verruilt de CCC-ploeg na dit seizoen voor UAE Team Emirates. De sprinter, vorig jaar tweede op de WK in Yorkshire, ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg van de Sloveense kopman Tadej Pogacar. Trentin (31) heeft in alle grote rondes al etappes gewonnen, waarvan drie in de Tour de France. De Italiaan wacht nog op zijn eerste ritzege in de Tour van dit jaar.

CCC stopt aan het einde van dit jaar als hoofdsponsor van de gelijknamige wielerploeg en dus is het voortbestaan van het team onzeker. In Team Emirates heeft Trentin alvast een nieuwe werkgever gevonden.

“Het is niet eenvoudig om in deze periode een team te vinden dat een langdurig en ambitieus project heeft”, zei de Italiaan op de eerste rustdag in de Tour. “Ik hoop hier een bijdrage aan te kunnen leveren met goede resultaten. Mijn doelen voor de komende jaren? Ik heb nog ‘unfinished business’ op de WK, ik hoop het daar nog beter te doen dan vorig jaar. Ik wil ook pieken in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En het is mijn doel om de groene trui in de Tour de France te winnen.”