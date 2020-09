België na ruime zege op IJsland alleen op kop in Nations League

België gaat na twee speelronden alleen op kop in groep 2 van het hoogste niveau van de Nations League. De Belgen wonnen zelf thuis overtuigend met 5-1 van IJsland, terwijl Engeland in de uitwedstrijd tegen Denemarken niet verder kwam dan 0-0. Voor de Belgen was het al de twaalfde zege op een rij.

België keek al na elf minuten tegen een achterstand aan na een doelpunt van de IJslander Hólmbert Aron Fridjónsson. Na ruim een kwartier had België al een voorsprong te pakken na goals van Axel Witsel en Michy Batshuayi. Kort na rust maakte Dries Mertens er op aangeven van Kevin de Bruyne 3-1 van, waarna Batshuayi zijn tweede maakte. De 18-jarige Jérémy Doku, die een basisplaats had, bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand in Brussel.

Kort na het doelpunt van Doku ging De Bruyne naar de kant. De Belg werd dinsdag door spelersvakbond door spelersvakbond PFA uitgeroepen tot beste speler van de Premier League.

Bij de Belgen begon Koen Casteels, keeper van Wolfsburg, voor het eerst onder de lat. Hij moest in de tweede helft vervangen worden door Simon Mignolet omdat hij in botsing was gekomen met een IJslander.

Zaterdag won Engeland met 1-0 in IJsland en België met 2-0 bij de Denen. Volgende maand treffen Engeland en België elkaar op Wembley.