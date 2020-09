Bennett in tranen na eerste zege in Tour

De tranen biggelden over de achter een mondkapje verstopte wangen van Sam Bennett. De Ierse sprinter van Deceuninck – Quick-Step had dinsdag de tiende etappe van de Tour de France gewonnen en was overmand door emoties. “Sorry, ik kan alleen maar huilen”, stamelde Bennett, die eerder al succesvol was geweest in de Giro en de Vuelta maar in de Tour nog nooit een rit had gewonnen.

De groene trui droeg hij al wel in deze Tour en na de zege op Île de Ré nam Bennett ook weer de leiding in het puntenklassement over van Peter Sagan. Maar het was toch vooral de ritzege die hem emotioneerde. “Het moet nog even landen. Ik dacht dat het weer niet gelukt was, dat ik te lang gewacht had en Caleb Ewan me voor was gebleven.”

Zich realiserend dat zijn erelijst echt was uitgebreid met een Touretappe bleven de tranen stromen. “Ik wil gewoon iedereen bedanken die me hierbij geholpen heeft en die me deze kans heeft geboden. Het heeft even geduurd. Je gaat denken: het gebeurt niet. Ik kan alleen maar huilen.”