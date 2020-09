Djokovic roept eigen fans tot de orde na beschimpen lijnrechter

Het pijnlijke incident met de lijnrechter tijdens de US Open blijft tennisser Novak Djokovic achtervolgen. De Serviër voelde zich genoodzaakt zijn fans tot de orde te roepen, omdat ze op social media de vrouw beschimpten en beschuldigden van aanstellerij.

“Onthoud alsjeblieft dat de lijnrechter die door de bal is geraakt ook de steun van onze gemeenschap nodig heeft. Ze heeft helemaal niets verkeerds gedaan. Ik vraag je om haar tijdens deze periode vooral te steunen en aardig te zijn”, twitterde de 33-jarige Djokovic.

De nummer 1 van de wereld en 17-voudig grandslamwinnaar werd zondag gediskwalificeerd nadat hij in zijn partij tegen Pablo Carreno Busta uit frustratie over zijn eigen falen een bal hard tegen de lijnrechter sloeg. De vrouw ging met een gil onderuit en greep naar haar keel. De organisatie zag geen andere maatregel dan Djokovic voor zijn wangedrag onmiddellijk uit het toernooi te zetten.

Djokovic bood enkele uren na het incident op Instagram zijn excuses aan. “Deze hele situatie heeft me erg verdrietig gemaakt. Ik heb gecheckt hoe het met de lijnrechter is en de toernooileiding vertelde me dat ze zich godzijdank goed voelt. Het spijt me buitengewoon dat ik haar zoveel stress heb bezorgd.”