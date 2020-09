Geen coronabesmettingen bij renners Tour, Prudhomme wel positief

Geen enkele wielrenner die meedoet aan de Tour de France heeft positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat alle 165 renners die nog in koers zijn, dinsdagmiddag kunnen beginnen aan de tiende etappe. Koersdirecteur Christian Prudhomme testte volgens het Franse persbureau AFP wel positief.

Alle deelnemers en de stafleden van de 22 teams, in totaal zo’n 650 mensen, zijn de afgelopen dagen getest op het virus. De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft met Primoz Roglic de drager van de gele trui in de gelederen. De Sloveen start om 13.30 uur op het eiland Île d’Oléron voor het eerst in de gele trui, voor een etappe langs de Franse westkust richting een ander eiland, Île de Ré.