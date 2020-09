Hamilton richt eigen team op voor nieuwe elektrische raceklasse

Lewis Hamilton zet een eigen team op voor de nieuwe elektrische autosportklasse Extreme E. “Ik zie deze klasse als een milieuvriendelijk initiatief en als een geweldige kans om er vanaf het begin bij betrokken te zijn”, aldus de zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1.

Extreme E is een klasse van elektrische SUV’s die races organiseert in kwetsbare natuurgebieden om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. Er staan voor 2021 vijf rondes op de kalender in respectievelijk Senegal, Saudi-ArabiĆ«, Nepal, Groenland en BraziliĆ«.

Hamilton noemt zijn team X44, verwijzend naar het startnummer waarmee hij in de Formule 1 rijdt. “Mijn ambities en verplichtingen bij Mercedes in de Formule 1 zullen mij beletten om zelf deel te nemen, maar ik ben blij dat ik de rol van teameigenaar heb in dit nieuwe kampioenschap, dat goed mijn visie weergeeft op een meer gelijkwaardige en duurzame wereld”, aldus de Engelsman, zelf een overtuigd veganist.