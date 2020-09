Ier Bennett pakt ritzege in Tour

De Ier Sam Bennett heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Deceuninck – Quick-Step was de snelste in de sprint na een rit van Île d’Oléron naar het eiland Île-de-Ré. Bennett hield de Australiër Caleb Ewan en de Slowaak Peter Sagan achter zich. De Nederlander Cees Bol werd achtste.

In de top van het algemeen klassement veranderde er niets. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft leider voor de Colombiaan Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar. Tourbaas Christian Prudhomme ontbrak. Bij de coronatests in de Tour was uitgerekend hij positief bevonden. Bij de renners was er geen positief geval, wel bleken vier stafleden van vier verschillende teams besmet. Zij moeten naar huis. Pas bij twee positieve tests binnen een team wordt een ploeg uit de Tour gezet.

In de vroege ontsnapping vonden twee Zwitsers elkaar. Stefan Küng en Michael Schär kwamen niet heel ver. Het verschil met het jagende peloton werd nooit groter dan 2 minuten. Met nog zo’n 90 kilometer te gaan werd het tweetal gegrepen. Dat gebeurde nadat de ploeg Deceuninck – Quick-Step het tempo had opgevoerd op het moment dat de wind vanaf de zijkant begon te blazen. De eerste poging een ‘waaier’ te vormen leidde tot onrust en een valpartij in het peloton waarbij Robert Gesink een van de slachtoffers was.

De rust keerde niet veel later terug zodat alle slachtoffers weer konden aansluiten. Pas voorbij La Rochelle, op minder dan 30 kilometer voor de finish, werd het dringen voorin. De weg boog af naar het westen en de wind kon een rol gaan spelen. Dylan van Baarle zette zich namens Ineos-Grenadiers op kop van het peloton, gevolgd door de mannen van Jumbo-Visma. Het leidde tot een breuk in het peloton, maar alle favorieten voor het klassement waren mee.

In de slotkilometers leek Sunweb Bol perfect te gaan brengen. Vier ploeggenoten brachten hem naar de laatste kilometer waar hij echter het contact met zijn laatste gangmaker, de Deen Casper Pedersen, verloor.

Voor Bennett was het zijn eerste zege in de Tour de France. Eerder was de 29-jarige Ier al succesvol in de Giro (3x) en Vuelta (2x). De ritzege bezorgde hem meteen ook de groene trui, die hij overnam van Sagan.

Woensdag volgt opnieuw een vlakke rit, van Châtelaillon-Plage naar Poitiers.