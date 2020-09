Kandidatentoernooi schaken met Giri op 1 november hervat

Het Kandidatentoernooi van de wereldschaakbond FIDE, met de Nederlander Anish Giri als één van de acht deelnemers, wordt op 1 november hervat. In principe is Jekaterinenburg opnieuw de plaats van handeling. Mochten er één of meer grootmeesters door reisbeperkingen vanwege de coronacrisis moeite hebben om Rusland te bereiken, wordt het evenement verplaatst naar de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Het Kandidatentoernooi werd eind maart afgebroken nadat de Russische overheid had aangekondigd dat het luchtruim zou worden gesloten vanwege de coronapandemie. De buitenlandse schakers en officials trachtten daarna zo snel mogelijk het land te verlaten.

Het toernooi was na zeven ronden halverwege. De behaalde resultaten blijven staan. De Rus Ian Nepomniatsjtsji en de Fransman Maxime Vachier-Lagrave leiden het klassement met 4,5 punten. Giri deelt de derde positie met 3,5 punten.

De winnaar mag de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen.