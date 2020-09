NBA-titelverdediger Raptors op rand van uitschakeling

Titelverdediger Toronto Raptors is nog maar één nederlaag verwijderd van uitschakeling in de play-offs van de NBA. De basketbalploeg uit Canada verloor de vijfde confrontatie met Boston Celtics in de halve finales van de Eastern Conference en staat nu 3-2 achter in de best-of-seven. Boston haalde ook nog eens ruim uit: 111-89.

Jaylen Brown was topschutter bij de Celtics met 27 punten. Kemba Walker kwam tot 21 punten voor de ploeg, die de Raptors in de eerste helft van het duel overklaste en op grote achterstand zette. De ploeg uit Toronto slaagde er niet in nog terug te komen.

In de halve finales van de Western Conference nam Los Angeles Clippers de leiding in het duel met Denver Nuggets. Dankzij onder meer de 32 punten van Paul George wonnen de Clippers met 113-107 en kwamen 2-1 voor in de best-of-seven. Kawhi Leonard droeg ook aanzienlijk bij in de zege met 23 punten en 14 rebounds.