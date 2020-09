Ook Zwitsers hooggerechtshof stelt atlete Semenya in het ongelijk

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya (29) is ook door het hooggerechtshof in Zwitserland in het ongelijk gesteld in haar juridische strijd tegen nieuwe regelgeving van de internationale atletiekfederatie. Dat betekent dat de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter medicatie zal moeten nemen als ze op haar favoriete afstand weer aan wedstrijden wil deelnemen. Ze weigert echter testosteronremmers te gaan gebruiken om haar van nature hoge waarden kunstmatig te verlagen.

World Athletics voerde in april 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes op de afstanden vanaf 400 meter tot een mijl (1609 meter). Ze zouden door de spierversterkende werking daarvan onevenredig voordeel hebben ten opzichte van de meeste vrouwen die dat niet hebben. Semenya voerde nadien diverse rechtszaken en ging ook in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. Ze kon echter nergens haar gelijk volledig halen.

Na haar nieuwe nederlaag in de beroepszaak bij het hooggerechtshof in Zwitserland lijken haar juridische mogelijkheden uitgeput. Dat betekent echter nog niet dat Semenya zal ontbreken bij de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Ze wil in Japan op de 200 meter van start gaan.