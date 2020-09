Roberts nieuwe teambaas Formule 1-team Williams

Het Formule 1-team Williams heeft Simon Roberts aangesteld als teambaas. Hij neemt de plek in van Claire Williams, die na de Grote Prijs van Italië op Monza is teruggetreden. Roberts was sinds mei van dit jaar sportief directeur van de Britse renstal, die kortgeleden in Amerikaanse handen is gekomen.

Roberts heeft grote ervaring als manager in de koningsklasse van de autosport. Hij werkte eerder in totaal 17 jaar in technische managementsfuncties voor McLaren. “Williams gaat een nieuw tijdperk in en ik vind het heel spannend daar een rol in te spelen”, aldus de nieuwe teambaas.

Eerder op de dag kondigde Williams ook aan dat Mike O’Driscoll zijn functie neerlegt als manager. Hij werkte sinds 2011 nauw samen met Claire Williams en heeft ook besloten op te stappen na de overname door het Amerikaanse investeringsbedrijf Dorilton Capital.