Schippers snelt naar winst bij Golden Spike Ostrava

Dafne Schippers heeft bij wedstrijden om de Golden Spike in Ostrava een race over 150 meter op haar naam geschreven. De Utrechtse atlete zegevierde in een tijd van 16,56 seconden. Lieke Klaver liep de derde tijd op dit incourante nummer (16,89). Nadine Visser belandde met de vierde tijd (16,94) net naast het podium. Bij de mannen eindigde Taymir Burnet als tweede (15,34) achter de Ivoriaan Arthur Gue Cissé (15,15).

Femke Bol won de 300 meter horden met een tijd van 38,55. De 20-jarige Amersfoortse won vorige maand voor de eerste keer een wedstrijd in de Diamond League op de 400 meter horden.

Tony van Diepen liep op de 800 meter een persoonlijk record van 1.44,82. Daarmee eindigde hij als vierde. De Brit Jake Wightman won in een tijd van 1.44,18.