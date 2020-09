Tennismasters Rome boos dat publiek niet welkom is

De organisatie van de tennismasters in Rome is woedend dat er toch geen toeschouwers aanwezig mogen zijn bij de komende editie. “Het is een groot onrecht”, zegt voorzitter Angelo Binaghi van de Italiaanse tennisbond. “Terwijl andere sporten in andere regio’s wel toestemming hebben duizenden mensen te ontvangen, moet het grootste sporttoernooi in ons land de deuren dicht houden.”

De Masters op het Foro Italico-sportcomplex in Rome had protocollen ingediend voor maximaal 6000 toeschouwers per dag, maar kreeg een negatief advies van de regionale gezondheidsautoriteiten. Er zat ook een protocol bij dat identiek was aan dat van Roland Garros, het grandslam van Parijs waar maximaal 11.500 toeschouwers per dag welkom zijn. De masters van Rome zijn van 14 tot en met 21 september, Roland Garros begint op 27 september.

“Het is absurd dat de protocollen zijn afgewezen en de schade is ook enorm. Als we dit eerder hadden geweten, hadden we het toernooi naar een andere regio kunnen verplaatsten”, aldus Binaghi.

Toeschouwers zijn in beperkte mate toegestaan bij de komende Formule 1-race op Mugello en de MotoGP in Misano. Ook bij vriendschappelijke voetbalwedstrijden zitten er wel wat fans op de tribune, hoewel de regering van Italië maandag besloot dat de stadions in de Serie A voorlopig nog dicht blijven voor supporters.

Rafael Nadal maakt in Rome zijn rentree op de tennisbaan. De Spanjaard, die het graveltoernooi in Italië al negen keer won, is afwezig op de US Open.