Tennisser Medvedev op US Open snel klaar met Tiafoe

Tennisser Daniil Medvedev heeft eenvoudig de kwartfinales van de US Open bereikt. De Russische nummer drie van de plaatsingslijst won na iets meer dan anderhalf uur van de Amerikaanse Frances Tiafoe: 6-4 6-1 6-0.

Medvedev bereikte vorig jaar de finale op het grandslamtoernooi in New York. Daarin verloor hij van Rafael Nadal die dit jaar afwezig is.

Tiafoe, de nummer 82 van de wereldranglijst, keek in de eerste set al snel tegen een achterstand aan, maar maakte het Medvedev nog lastig. In de tweede en derde set was de 22-jarige Amerikaan niet opgewassen tegen de Rus die vijfde staat op de ranking. Op een 4-0-achterstand in de tweede set won Tiafoe nog een game, daarna denderde Medvedev in sneltreinvaart door naar de zege.

In de kwartfinale neemt Medvedev het op tegen zijn landgenoot Andrej Roeblev. Die schakelde in vier sets de Italiaan Matteo Berrettini uit.