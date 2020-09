Tennisser Nishikori verliest bij rentree na jaar afwezigheid

Tennisser Kei Nishikori heeft bij zijn rentree op het ATP-toernooi van Kitzbühel in de eerste ronde verloren. Hij moest met 4-6 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 47 van de wereld. De Japanner was er lang uit met een elleboogblessure en testte vorige maand ook positief op het coronavirus.

De 30-jarige Nishikori speelde zijn eerste wedstrijd sinds de US Open van 2019, waar hij in de derde ronde zijn meerder moest erkennen in de Australiër Alex de Minaur. Voor de editie van dit jaar meldde hij zich af.

De Italiaan Fabio Fognini is als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Oostenrijk.