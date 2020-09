Tweede ritzege Ackermann in Tirreno-Adriatico

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft dinsdag ook de tweede etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. Het was een rit over 201 kilometer van Camaiore naar Follonica. Ackermann, die rijdt voor Bora-hansgrohe en maandag al de eerste rit won, klopte in de massasprint de Colombiaan Fernando Gaviria en de Duitser Rick Zabel.

Mathieu van der Poel leidde het peloton in de slotkilometers en offerde zich daarmee op voor zijn ploeggenoot Tim Merlier. Die kon het werk van de Nederlander niet afmaken en werd vijfde. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) kwam als tiende over de finish.

Van een vroege groep vluchters bleef in de slotfase alleen Umberto Orsini voorop over. Maar de Italiaan moest in de lokale ronde in en rond Follonica 15 kilometer voor de finish er ook aan geloven. Een klimmetje op 12 kilometer voor de streep bracht geen verschillen, waarna de teams met de sprinters hun werk deden en Van der Poel het tempo in de slotkilometers opvoerde.