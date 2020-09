Bondscoach Moerenhout informeert Van der Poel over WK-parcours

Koos Moerenhout wilde woensdag niet speculeren over een mogelijke deelname van Mathieu van der Poel aan de wereldtitelstrijd in en rond het Italiaanse Imola. De verplaatsing van de WK wielrennen van Zwitserland, waar vooral de klimmers in het voordeel leken, naar de heuvelachtige regio van Emilia-Romagna kan de Nederlands kampioen aanspreken. “Het is een parcours waarop hij ver kan komen”, denkt Moerenhout, terug in Nederland na een verkenning.

“Ik zeg niet dat het op zijn lijf geschreven is. Het is lastiger dan vorig jaar. Ik heb Mathieu mijn ervaringen doorgegeven, Het is nu aan hem om die te interpreteren”, zei Moerenhout. Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, reageerde formeel. “Het WK is voorlopig niet aan de orde. We wachten de feedback van Koos Moerenhout af en zullen het daarna verder bekijken en een beslissing nemen”, liet een woordvoerder weten. Moerenhout wil zijn selectie begin volgende week bekendmaken. De wegrace van de WK is op 27 september.