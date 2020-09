Formule 1-coureur Pérez na dit jaar weg bij Racing Point

De Mexicaanse autocoureur Sergio Pérez heeft vrij onverwachts bekendgemaakt dat hij aan het einde van dit seizoen de Formule 1-renstal Racing Point gaat verlaten. Hij is al aan zijn zevende jaar bezig bij de renstal, die hij in 2018 door persoonlijk ingrijpen voor een faillissement behoedde. In die zeven seizoenen haalde hij vijf keer het podium.

Pérez tekende vorig jaar nog een driejarig contract bij het team van de roze bolides. “Alles in het leven heeft een begin en een eind en na zeven jaar komt er een eind aan mijn samenwerking met dit team”, meldde ‘Checo’ op social media. “Het doet ook wel pijn omdat ik alles heb ingezet op het team in zware tijden en ik ben er nog steeds trots op dat ik toen de banen heb kunnen redden van veel teamgenoten.”

Pérez gaf aan dat hij graag door wil in de Formule 1, maar nog geen team heeft voor volgend seizoen. Het was wel bekend dat zijn toekomst bij Racing Point onzeker was, omdat het team graag de Duitser Sebastian Vettel zou willen inlijven. De viervoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar bij Ferrari.